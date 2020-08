Obiettivi viola: Allegri potrebbe portare con sè a Milano un suo pupillo

Salvo clamorose sorprese, l’Inter cambierà guida tecnica per la prossima stagione. Il nome più gettonato e sempre più vicino ai nerazzurri è proprio Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è infatti ad un passo dal prendere ancora una volta il posto di Antonio Conte. Come riportato da Repubblica, l’ex allenatore della Juventus non avrà grosse pretese sul mercato, ma potrebbe comunque portare con sé un fedelissimo. Si tratta appunto di Mario Mandzukic, allenato ai fortunati tempi bianconeri e imprescindibile nell’undici di Massimiliano. Il croato è da tempo nei radar della Fiorentina, ma l’inserimento di una potenza come l’Inter e l’ottimo rapporto con il futuro tecnico complicherebbe e non poco la trattativa per la dirigenza viola. (Tuttomercatoweb)

**TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA**