Pioli-llicic, stavolta si fa? Lo sloveno lascia la Dea, vicino al Milan

Lo sloveno lascerà l'Atalanta di Gasperini, la destinazione più probabile è il Milan, alla corte di un altro ex viola: Stefano Pioli

Il Milan continua a trattare con l'Atalanta per Josip Ilicic. Le parole di Gasperini sulla volontà di lasciare l'Atalanta hanno dato un'accelerazione alla trattativa. Gianluca Di Marzio racconta sul proprio sito di come i primi interessamenti per lo sloveno risalgono allo scorso aprile. Milan e Ilicic hanno raggiunto un accordo, mentre manca ancora quello con l'Atalanta, che vuole assecondare il calciatore. I rossoneri vogliono mettere un trequartista a disposizione di Stefano Pioli, dopo l'addio di Calhanoglu. Pioli ed Ilicic si erano solo sfiorati nel 2017, quando l'allenatore aveva appena firmato con la Fiorentina, mentre lo sloveno salutava Firenze dopo quattro stagioni in maglia viola.