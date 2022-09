E.Pierozzi: “Il Palermo crede in me. Ritorno in viola? Voci infondate”

"Il Palermo ha dimostrato fiducia in me e sono concentrato su questo anno. Le voci di mercato su un ritorno alla Fiorentina? Sono infondate. La Società non mi ha detto nulla, sono bastate le prime parole al mio arrivo qui. Il Palermo ha sempre dimostrato di credere in me, altrimenti non sarei venuto qua, e gli unici consigli che mi hanno dato riguardano le dinamiche di campo. Il derby con mio fratello? (il fratello gemello Niccolò è passato in estate alla Reggina ndr.) Era la prima volta che ci affrontavamo da avversari ed è stata una bella soddisfazione per la famiglia poterlo fare con due piazze così importanti. Se dovessi esprimere un desiderio sarebbe quello di poter esultare in un 'Barbera' gremito. Il pubblico da una spinta incredibile. Ad Alessandria era un ambiente più ristretto, poter giocare in uno stadio come questo, che avevo visto solo in tv, è una spinta e una gratificazione incredibile. Obiettivo? Giocare più partite possibili davanti a questo pubblico. Se io dovessi ricordare un giocatore del Palermo mi viene in mente Barzagli, che è di Firenze ed ha fatto i suoi primi anni qui. Ho giocato qualche partita in Nazionale, un obiettivo della mia stagione è quello di riuscire ad ottenere una convocazione in Under 21. In una piazza del genere la convocazione non è utopia. Ruolo? Sono un terzino destro, ma ho giocato anche come esterno in un centrocampo a cinque. Qui il mister mi ha schierato ancora più avanzato: posso adattarmi ma il mio ruolo è sempre quello di terzino bravo a spingere e attento in fase difensiva. In questo momento Buttaro e Mateju meritano di giocare, ma io sono convinto di poter dare il mio contributo e non vedo l'ora di poterlo dimostrare".