Piccini lascia la Stella Rossa: “Non ero felice”

"Il calcio per me non è mai stato una questione di soldi, tanto meno dopo l'infortunio che ho subito nel 2019, gioco per divertirmi, per passione, e se non trovo questo preferisco farmi da parte"

"Oggi ho risolto il contratto con la mia ex società, ho chiesto alla società di rescindere perché dopo 10 anni tra Serie A, Liga e Liga Nos, non riuscivo ad adattarmi a questo calcio diverso, per abitudini ed altri motivi. E di conseguenza non ero felice, il mio limite non lo era di sicuro. Sono grato di aver giocato per il club più grande dei Balcani, di aver vissuto l'atmosfera del Marakana, di aver incontrato dei fan incredibili, ma non voglio prendere in giro me stesso, tanto meno il club, quindi ho deciso di rinunciare a due anni di contratto per assicurarmi che il club possa acquistare un altro giocatore. Il calcio per me non è mai stato una questione di soldi, tanto meno dopo l'infortunio che ho subito nel 2019, gioco per divertirmi, per passione, e se non trovo questo preferisco farmi da parte. Grazie @crvenazvezdafk , da oggi avrai un fan in più"