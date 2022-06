Piatek può ritrovare Juric. E’ in pole per sostituire Belotti

Il Torino ci riproverà per Krzysztof Piatek. L'attaccante polacco è uno dei nomi che la dirigenza granata valuta per il post-Belotti, che lascerà la città della Mole dopo sette anni, dopo che a gennaio era stata la Fiorentina ad aggiudicarselo in prestito dall'Herta Berlino. Come scrive Tuttosport in inverno la proposta viola era stata più allettante ma ora che la società viola non sembra più disposta a sborsare i 15 milioni per il riscatto in vantaggio sono proprio i piemontesi. Inoltre il Pistolero conosce già Juric, che lo ha allenato ai tempi del Genoa.