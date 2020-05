Petriccione: “Molto legato alla Fiorentina. Nelle giovanili viola ci chiedevano sempre…”

L’ex viola Jacopo Petriccione, oggi al Lecce, ha parlato a calciolecce.it. Queste le sue dichiarazioni sulla Fiorentina: “La scuola di Firenze era, particolarmente in quei tempi, tra le più importanti d’Italia. Lì ho passato anni bellissimi e sono molto legato alla piazza viola, peccato non aver mai esordito con la maglia della Fiorentina anche per i tantissimi campioni che in quegli anni giocavano in prima squadra. Però mi è servito molto per crescere, visto che alle giovanili chiedevano espressamente di non alzare la palla. Fondamentale per migliorare tecnicamente e tatticamente”.