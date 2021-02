Perinetti: “Prandelli ha portato equilibrio. Bene la Fiorentina con Kouamé, resterà”

Ospite di Radio Bruno, il DS del Brescia Giorgio Perinetti ha detto la sua sul momento della Fiorentina e sulle difficoltà di programmare in Italia:

Nel nostro calcio è sempre più difficile programmare, siamo legati tutti ad i risultati. Anche in squadre blasonate come la Juventus con allenatori come Sarri e Pirlo abbiamo assistito a colpi di scena. Anche nel calciomercato assistiamo ad un sacco di trasferimenti negli ultimi giorni, anche questo non aiuta la programmazione. Fiorentina? Non conosco perfettamente cosa stia avvenendo in società. Siamo suscettibili dalle variazioni dei più diversi generi. Lotta salvezza? Il campionato è molto combattuto in zona salvezza, Cagliari, Torino e Parma non si arrenderanno fino alla fine. Kouamé? Molto giovane e ha qualità, la Fiorentina ha fatto bene a comprarlo, l’infortunio lo ha limitato ma credo resterà in viola. Prandelli? Ha riportato equilibrio e conosce l’ambiente, sta affrontando le difficolta nel migliore dei modi.