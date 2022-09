Pedro sogna il Qatar: l’ex viola convocato nel Brasile di Tite

Il tecnico del Brasile Tite ha ufficializzato la lista dei convocati per il doppio test di settembre contro Tunisia e Ghana, in programma il 23 a Le Havre e il 27 a Parigi. Tra i chiamati c'è anche l'ex Fiorentina Pedro che, a suon di goal, ha trascinato il Flamengo in finale di Copa Libertadores.