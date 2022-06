Osvaldo a Firenze con la figlia di Maradona per la causa con l’ex compagna

Proprio il mantenimento delle bambine, che l'ex calciatore non vede da tre anni quando era in Italia a fare 'Ballando con le stelle', è al centro del contendere tra i due ex con la Braccini che vorrebbe il padre più presente per le figlie . L'argentino, che ha abbandonato il calcio per la musica, lasciò la compagna fiorentina mentre era in attesa della seconda figlia, quando lui giocava con la Roma , e da allora è nata una vicenda legale senza fine nonostante i rapporti, per il bene delle figlie, a tratti si hay ricomposti. Osvaldo , rientrato dall'Argentina da qualche giorno con la nuova compagna, Giannina Maradona, si è presentato con il suo avvocato e mano nella mano proprio con la figlia del 'Pibe de Oro', schivando i pochi fotografi presenti. Ad attenderlo dentro c'era già la Braccini con il suo avvocato.