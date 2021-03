Niente sfida dell’ex, Dabo salta ancora la Fiorentina

Il giallo rimediato quest’oggi contro lo Spezia costa caro all’ex centrocampista della Fiorentina. Bryan Dabo infatti salterà la prossima sfida contro i viola per somma d’ammonizioni, essendo diffidato. Il centrocampista dovrà rinunciare, per la seconda volta in stagione, ad affrontare la sua vecchia squadra. All’andata Dabo fu costretto a restare in isolamento per la positività al Coronavirus dopo l’impegno con la propria nazionale del Burkina Faso.

