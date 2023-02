Nicola a rischio, la Salernitana pensa a diversi ex viola per salvarsi

La posizione di Nicola a Salerno è traballante. L'allenatore dei campani paga una brutta classifica. E la sconfitta col Verona potrebbe essergli stata fatale. I nomi sul taccuino del presidente Iervolino sono diversi. La curiosità è che in qualche modo sono legati quasi tutti ad un passato fiorentino. A partire da Beppe Iachini, le cui quotazioni stanno salendo. Passando per Semplici, ex allenatore della primavera viola. Finendo con le suggestioni Paulo Sousa e Vincenzo Montella. Vedremo il ds Morgan De Santis cosa sceglierà per i granata. A riportarlo è Gianluca Di Marzio