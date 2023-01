Nainggolan-Pepito Rossi, ecco la possibile nuova coppia della SPAL

La coppia in arrivo per Daniele De Rossi

Diversi intrecci vintage per la Spal. La squadra di De Rossi, che fu vicino alla panchina viola, sogna il doppio colpo di classe. Il primo è il grande ex viola, Giuseppe Rossi.Per lui sarebbe un ritorno alla Spal. E soprattutto Radja Nainggolan, anche il belga fu vicino alla Fiorentina. Poi le condizioni della moglie lo convinsero a tornare a Cagliari. Ora De Rossi può convincerlo a tornare in Italia. Anche se secondo Alfredo Pedullà l'ex Roma gradirebbe molto una terza avventura a Cagliari.