Mutti è scettico: “Chiesa alla Juventus un eccesso di mercato”

L’allenatore Bortolo Mutti ha parlato a TMW Radio del passaggio di Federico Chiesa alla Fiorentina:

Per me è stato un eccesso di mercato, e lo dico onestamente. In questo momento non avevano bisogno di Chiesa, avevano già certi giocatori, a partire da Kulusevski. Serviva qualcosa più in mezzo al campo o in difesa, a destra c’era pure Douglas Costa, che se sta bene può essere spalla ideale. Pirlo ora penso avrà problemi a far giocare certi giocatori che il mercato gli ha imposto. Con tutti questi giocatori offensivi non so come organizzerà la Juve: sono curioso anche io, perché leggo un sacco di ipotesi ma sarà lui a determinare tutto.