Muriel rassicura: “Sto bene, niente di grave”. Domani già in campo coi compagni

Vi abbiamo riportato stamani di come Luis Muriel si sia imbattuto in un brutto incidente domestico (LEGGI), ma per fortuna le conseguenze sul colombiano ex viola sono molto lievi:

“Sto bene, sono a casa. Fortunatamente non è successo niente di grave. Stasera sarò allo stadio per tifare Atalanta, e già da domani tornerò ad allenarmi con i miei compagni. Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato in queste ore.”