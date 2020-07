Muriel ricoverato per un trauma cranico: paura per l’ex viola, ma nulla di grave

L’attaccante colombiano ex viola Luis Muriel è caduto accidentalmente, e ora è ricoverato in una clinica di Bergamo, con un trauma cranico e una ferita lacero-contusa. La situazione è sotto controllo, secondo quanto riporta Bergamo e Sport, ma la paura è tanta per il talento sudamericano dell’Atalanta.

Come riferisce TMW, “la TAC alla quale si è sottoposto il colombiano dopo il trauma cranico riportato a seguito di una caduta in casa, ha dato esito negativo. Alcuni punti di sutura in testa per l’attaccante, che potrebbe comunque recuperare per la sfida di sabato dell’Atalanta contro l’Hellas Verona al Bentegodi. Stasera, per la gara contro il Brescia, Gasperini non potrà fare affidamento su di lui.”