Mughini è scettico: “Non so se Chiesa cambierà il volto della Juventus, i tifosi viola…”

Il noto tifoso della Juventus Giampiero Mughini ha espresso il suo scetticismo su Federico Chiesa a Tiki Taka sulle reti Mediaset:

Non so se l’acquisto di Chiesa cambierà molto la struttura della Juventus. Comunque i tifosi della Fiorentina non si lamentino, gli arriveranno 60 milioni. Volgare parlare di soldi? Non riconduco tutto ai soldi ma in un Paese che darebbe la sorella ai beduini per 100 euro…