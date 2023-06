Vincenzo Montella non è più l'allenatore dell'Adana Demirspor. L'ex viola non ha rinnovato il proprio contratto con la squadra turca e ad annunciare l'ufficialità del suo addio è stata proprio la società sui canali social. Il tecnico, dopo aver raccolto 69 punti e il quarto posto in campionato potrebbe comunque rimanere in Turchia con destinazione Fenerbahce. Di seguito il comunicato: