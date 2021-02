Mondiale per Club: il Palmeiras perde…per colpa di Felipe Melo

Il Palmeiras degli ex Viola Felipe Melo ed Empereur, ha chiuso nel peggiore dei modi la propria esperienza al Mondiale per Club. Dopo aver vinto la Copa Libertadores, la squadra brasiliana si era qualificata di diritto alla massima competizione mondiale per club. Alla vigilia, l‘ex centrocampista gigliato aveva confidato di non accontentarsi della sola finale. Le cose però, sono andate al di sotto delle aspettative di Melo. Il Verdão è stato costretto ad arrendersi già in semifinale. al cospetto dei messicani del Tigres. Come se non bastasse , i campioni del Sud America, hanno perso ai rigori la finale per il terzo posto, contro l’Al-Ahly. A sbagliare il rigore decisivo è stato proprio Felipe Melo che ha fallito dal dischetto per il definitivo 3-2 in favore dei campioni d’Africa. Adesso in campo ci sono Bayern Monaco e Tigres che si giocano la vittoria, nella finale del torneo.

