Kevin Mirallas aveva grandi aspettative per il suo esordio con il Gaziantep, club che milita in prima divisione turca, ma ha dovuto fare i conti con il doppio giallo rimediato tra il 26′ e il 28′ della trasferta in casa dell’Antalyaspor. La partita, giocata quindi per due terzi in inferiorità numerica da parte degli ospiti, è finita 1-1.

