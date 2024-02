Mina, che presentazione: “Lukaku mi preoccupa? In realtà è lui che deve esserlo”

Yerry Mina ha da poco lasciato la Fiorentina per accasarsi al Cagliari. Il colombiano in conferenza stampa ha parlato anche della sua esperienza viola:

"Ho avuto dei problemi quando sono arrivato in Italia, a causa di un infortunio." E sulla sfida con Lukaku invece? "Lukaku deve preoccuparsi di noi. Abbiamo qualità e abbiamo tanta voglia. Non vedo l'ora di sfidarlo non ho paura. Faremo di tutto per vincere"