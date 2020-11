Mihajlovic contro il VAR: “Interviene a c**** di cane, così non va bene”

Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Bologna contro il Cagliari, contestando l’operato della moviola in campo in relazione anche all’episodio del gol annullato a Svanberg contro la Lazio:

“Sul secondo gol c’era fallo su Palacio, a noi a Roma ci hanno annullato un gol. Perché il Var non è intervenuto oggi? C’era fallo netto, stessa cosa di Roma, loro hanno fatto gol e nessuno ha detto niente. Anzi, questo è un fallo peggiore rispetto a quello di sabato scorso. Ci dicano cosa dobbiamo fare. Se volete la mia, su queste cose il Var non dovrebbe intervenire, ma siccome a Roma è intervenuto doveva farlo anche oggi. Sennò c’è confusione. Il Var deve intervenire su casi di rigore o non rigore, non altro. E non in questo modo, a c… di cane”.

