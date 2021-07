Merlo sul caso Antognoni: “L’arrivo di Burdisso ha fatto traballare il tutto”

Il commento dell'ex viola sull'amaro addio dell'Unico 10

"È un mio grande amico e mi dispiace molto che vada a finire così. Però ha sbagliato anche lui, doveva parlare subito con Commisso quando era tornato a Firenze. Chiarire la sua posizione e chiedere che intenzioni avessero. Io penso solo una cosa, quando hanno preso Burdisso era logico che Antognoni non facesse più parte della Fiorentina. Prendendo uno della “cerchia” di Pradè, avere uno come Giancarlo risultava un po’ ingombrante. Approccio dirigenza viola? Per fare una grande società, ci vuole una grande organizzazione e grandi Presidenti. Non mi è piaciuto l'atteggiamento che ha avuto Barone con i tifosi all'inizio. Uno con la sua carica non può mescolarsi tra gli abbracci della folla. Ma per quanto riguarda Antognoni, la cosa che ha fatto traballare tutto ripeto è Burdisso. Il ruolo che ricopre l’ex Roma poteva farlo anche Giancarlo. Non capisco bene il motivo per cui l’hanno preso, per visionare i giocatori argentini abbiamo Passarella e tanti ex viola, basta una telefonata…"