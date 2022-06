Memorial “Mario Mazzoni” – L’Empoli si aggiudica la prima edizione

Sul campo dell'Isolotto il San Michele ha vinto il Challenge Ponte Vecchio mettendo in fila Fucecchio , Sestese e Sangiovannese , mentre la Coppa dell'Amicizia ha premiato il Calenzano che in finale ha superato il Castelfiorentino . Terzi i padroni di casa dell' Isolotto che nella partita di consolazione hanno avuto la meglio sul Follonica Gavorrano . Il premio speciale al miglior giocatore del torneo è stato attribuito a Samuele Tavanti dell'Empoli , giocatore di fascia di sicura prospettiva.

Il torneo, organizzato con grande puntiglio dalla Sestese con la preziosa collaborazione dell'Isolotto e del Centro Formazione Calcio, si è pregiato della presenza di molti ex campioni della Fiorentina che fu, fra cui Merlo, Chiarugi, Tendi, Piccinetti che in maglia viola e insieme a Mario Mazzoni hanno vinto tanto a livello di settore giovanile e non solo. La loro presenza ha testimoniato il ricordo indelebile che Mario Mazzoni ha lasciato in tutti i suoi ex giocatori e colleghi.