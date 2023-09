Mati Fernandez e la partita di addio: presenti molti ex viola

A 37 anni Mati Fernandez ha annunciato l'addio al calcio. L'ex centrocampista della Fiorentina (dal 2012 al 2016), considerato in Cile un vero mito, ha concluso in patria la sua carriera e adesso sta preparando una partita celebrativa per sancire il suo ritiro. L'evento è stato organizzato per il prossimo 14 ottobre, nello stadio Monumental di Santiago. E tra i partecipanti già confermati ci sono anche diversi ex viola come Giuseppe Rossi e Gonzalo Rodriguez (suoi compagni già al Villarreal), ma anche Sebastian Cejas, portiere argentino che vestì la maglia della Fiorentina in un altro momento (dal 2003 al 2006) ma che è stato compagno di Mati Fernandez nel Colo Colo. E chissà che altri ex viola non possano aggiungersi all'elenco.