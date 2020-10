Massimo Mauro: “Chiesa è uno sfrontato, può imporsi nella Juventus”

Nelle pagine dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, troviamo un’intervista esclusiva a Massimo Mauro, noto commentatore sportivo italiano. In un analisi approfondita sulla Juventus trova spazio anche il neo acquisto bianconero, Federico Chiesa. Ecco il suo pensiero: “Nonostante la crisi, la Juve ha condotto un mercato all’insegna del futuro, svecchiando di molto la rosa e inserendo giovani interessanti. Sono curioso di vedere giocare Chiesa, che è uno sfrontato e ha bisogno di sfogare il suo istinto. Lui e Kulusevski, che deve trovare maggiore sicurezza da esterno, hanno tutte le caratteristiche per imporsi in una grande squadra”