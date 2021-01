Maspero: “Vlahovic? Alla Fiorentina serve altro. Il serbo dovrebbe fare un cammino diverso “

Intervienuto a Radio Sportiva, il doppio ex di Torino e Fiorentina, Riccardo Maspero, ha parlato così della situazione in casa viola:

Kokorin e Malcuit? Se li ha chiesti Prandelli sono innesti giusti, altrimenti diventa difficile. La Fiorentina non può perdere tempo, la classifica è preoccupante per quanto vale la squadra viola. Su Vlahovic sono sempre stato scettico, è giovane e ha qualità, farà sicuramente una grande carriera, ma alla Fiorentina in questo momento serve altro. Dare il peso dell’attacco a un ragazzo di vent’anni mi lascia perplesso. Dovrebbe fare un cammino diverso, magari in un ambiente con meno pressioni, a Firenze devi segnare.