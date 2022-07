Mareggini promuove Gollini: “Portiere affidabilissimo e di grande personalità”

"Gollini?Ha grande personalità, essendo comunque un buono di carattere, ed è un portiere affidabilissimo. Ha una grande presenza in porta, anche se come tutti ha qualcosa da migliorare. Meglio lui o Terracciano? Non amo fare i paragoni, io dico solo che Terracciano me lo terrei ben stretto. Chi dei due farà il titolare? Rispetto ai miei tempi la situazione è cambiata. Oggi si può anche alternare i due. Credo però che essendo arrivato in questo mercato partirà titolare Gollini, anche perché secondo me non ci metterà troppo ad adattarsi. Dragowski? Fa bene a cambiare perché non c'erano più i presupposti per rimanere in viola".