Marangon: “A Firenze 4 anni intensi. Astori, Pioli, Ribery e Pezzella, vi racconto tutto”

Alberto Marangon, ex team manager della Fiorentina tornato da poco alla Sampdoria, è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “Sono stati quattro anni intensi. Purtroppo non posso dire tutti bellissimi perché il ricordo della scomparsa di Davide resterà indelebile dentro ognuno di noi. E’ un episodio che non può essere rimosso o non ricordato. E’ stato un continuo susseguirsi di emozioni e sensazioni, per noi sono stati momenti drammatici. Una persona a cui sono rimasto particolarmente legato? Stefano Pioli, penso che sia la persona a cui la città di Firenze debba chiedere maggiormente grazie. Ha saputo gestire la tragedia di Astori.

Un personaggio diverso rispetto a come sembra? Quando arrivano giocatori come Ribery t’immagini personaggi non facili da gestire, invece parliamo di un ragazzo semplice e disponibile. E’ stata una piacevole scoperta, ti spighi perché certi calciatori siano dei top. Non solo per la tecnica ma perché hanno qualcosa in più anche a livello umano. Un altro giocatore al quale sono molto legato è German (Pezzella, ndr), uno che per la Fiorentina dà tutto. Ha giocato con problemi fisici senza mai ritrarre la gamba. Ha lo spirito combattivo del guerriero che, se fossi un allenatore o un tifoso, vorrei avere sempre. Ribery? Come leadership ed esperienza può dare ancora tantissimo, è uno che si diverte a giocare a calcio. Uno spettacolo”.