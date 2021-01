Roberto Mancini, Ct della Nazionale ed ex allenatore della Fiorentina, ha parlato di un altro ex viola come Federico Chiesa che oggi gioca nella Juventus:

Chiesa? In un grande club devi sempre dare il massimo, non puoi concederti pause che altrove ti perdonerebbero. Tutto questo ti fa crescere.

ANCHE CAPELLO DISSE AL GIOCATORE: “ALLA FIORENTINA TI ACCONTENTAVI”