Mancini: “Chiesa il giocatore che più è migliorato in Serie A, aspetto Zaniolo”

Le parole di Roberto Mancini

Con l'Europeo ormai alle porte per il Commissario Tecnico della nazionale italiana è tempo di bilanci e decisioni. Sulle pagine di GQ Italia ha rilasciato alcuni interessanti dichiarazioni che riguardano da vicino due ex Viola:

"A Federico Chiesa senza dubbio darei il premio come giocatore più migliorato del campionato italiano. Per quanto riguarda Nicolò Zaniolo, ed il suo infortunio, lo aspetterò fino all’ultimo. Lui fa la differenza in campo, ma a patto di essere al top della forma. Valuteremo la scelta migliore per tutti. Seguo con particolare attenzione anche Gianluca Scamacca."