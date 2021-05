D’Agostino: “Pressioni a Firenze? Io firmerei in bianco. Gattuso un top”

L'ex centrocampista viola oggi allena il Lecco. E su Castrovilli dice: "Assomiglia a Zielinski, se non fosse per il tiro"

L'ex centrocampista viola Gaetano D'Agostino, oggi allenatore del Lecce, è intervenuto a Lady Radio: "Gattuso? Ogni anno si è sempre migliorato ed aggiornato nelle idee, nei principi di gioco. Per me insieme a Pioli e De Zerbi è tra i migliori allenatori in Italia, ma gli vanno messi a disposizione giocatori funzionali. Le pressioni di Firenze? Io firmerei in bianco per allenare a Firenze perché ti coinvolge al 360°...".