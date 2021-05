Tuttosport: “Juric, no alla Fiorentina. Il Torino ci pensa”

Ivan Juric potrebbe lasciare il Verona e piace anche al Torino. La Fiorentina si butta su Gattuso

Ad eccezione di Mourinho alla Roma, il valzer degli allenatori deve ancora entrare nel vivo in vista della prossima Serie A. E tra le protagonista ci sarà certamente la Fiorentina, ai saluti con Beppe Iachini e intenzionata ad aprire un nuovo ciclo. Con Rino Gattuso in panchina? Gli indizi vanno sempre più in questa direzione, anche se ci sarà da attendere la fine della stagione. Sullo sfondo, più defilato, il nome di Ivan Juric anche se Tuttosport di oggi, nella sezione dedicata al Torino, fa riferimento ad un presunto "no" che il tecnico del Verona avrebbe detto al club di Commisso. Il croato piace anche al Torino che non ha ancora deciso se confermare Davide Nicola oppure no.