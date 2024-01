Manchester United, che rivoluzione. E Amrabat rimane a guardare

Il Manchester United, vuole cambiare faccia durante il mercato di gennaio e per il momento sta lasciando partire i giocatori considerati in esubero. Uno di questi è Jadon Sancho (23), che può tornare in prestito al Borussia Dortmund, club in cui ha giocato dal 2017 al 2021 prima di essere ceduto per 85 milioni. Lo United ha interrotto inoltre il prestito di Sergio Reguilon (27), rispedito al Tottenham. Il terzino spagnolo non rimarrà a Londra, ma andrà di nuovo in prestito. Il Borussia Dortmund è un’opzione, visto che i tedeschi cercano anche un laterale mancino. Lascia sicuramente la Premier Thilo Kherer (27): l’ex difensore del Psg, ora al West Ham, tornerà in Ligue 1, ma in prestito oneroso al Monaco. Resta a Londra il centrocampista senegalese Pape Matar Sarr (21), che ha rinnovato fino al 2030 con il Tottenham. Il Lione, che vuole rivoluzionare la squadra, lascerà partire verso Nantes Tino Kadewere (27), attaccante dello Zimbabwe. Rimane "sano e salvo" Sofyan Amrabat, ormai al centro del progetto. Lo riporta il Corriere dello Sport.