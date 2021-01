Manager Wolverhampton: “Diamo tempo a Cutrone. Sta lavorando duro, scelta giusta”

Nuno Espirito Santo, manager del Wolverhampton, si è soffermato anche sulla situazione dell’ex viola Patrick Cutrone durante la conferenza stampa di oggi. Queste le sue parole: “Diamo tempo a Patrick. Sta lavorando molto durante gli allenamenti e crediamo che questa decisione si dimostrerà giusta”. Il sito birminghammail aggiunge che Cutrone, dal suo ritorno in Inghilterra a oggi, ha soggiornato in un hotel a causa dei problemi legati alla pandemia, mentre la sua partner e la famiglia non hanno ancora potuto raggiungerlo.