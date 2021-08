Malusci: “Mercato esaltante, manca il vice Vlahovic. Sfrutterei Amrabat”

Ma l'ex viola avverte: "Non vorrei che si facesse l'errore di avere troppi giocatori di qualità, manca qualcuno di rottura"

L'ex viola Alberto Malusci ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. Questa la sua opinione sui temi più caldi di casa Fiorentina: "E' una Fiorentina che si sta costruendo in maniera esaltante. Rispetto allo scorso anno sono arrivati innesti importanti e un allenatore nuovo che pratica un calcio frizzante. Non vorrei che si facesse l'errore di avere troppi giocatori di qualità, manca qualcuno di rottura. Visto che è già in rosa, io sfrutterei Amrabat. Non puoi avere palla sempre te, esiste anche la fase difensiva. Senza un giocatore di filtro rischi di andare in difficoltà quando non sei in possesso".