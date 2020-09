M.Serena: “Davanti i viola sono apposto così. Lirola? Meglio come quarto di difesa”

Michele Serena, doppio ex della sfida di sabato, è intervenuto a Lady Radio. Queste le sue parole:

La Fiorentina ha qualcosina in più, l’Inter è al debutto e quindi tutta da scoprire. Mi piace molto come si è mossa la società viola sul mercato e sono contento che sia partita molto forte. Sulla sinistra? Biraghi è partito bene, mi piace, è un ottimo rinforzo. I viola hanno guadagnato da questo scambio non riuscito. Lirola? Buon giocatore, ma se Iachini ha scelto Chiesa come quinto… Io lo vedrei bene come quarto di difesa e si rivelerà molto utile nel corso dell’anno per i viola. Attaccante? In questo momento sono apposto. Solo nel caso di partenza sarà necessario intervenire sul mercato.