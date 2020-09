“Pradè al lavoro per sfoltire la rosa. Se parte Ceccherini ecco chi può arrivare”

Giampaolo Marchini, giornalista de La Nazione, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

Il lavoro a Pradè e Barone non manca. Come tutti gli anni oltre ai big, devono intervenire per sfoltire la rosa e dare respiro al bilancio. E’ necessario trovare società più amiche come Spal e Verona per creare sinergie che aiutino a sfoltire la rosa. Ceccherini? Per sostituire la sua eventuale partenza, non è un mistero che ai viola piaccia Armando Izzo del Torino. Un giocatore che se va in panchina non crea problemi, ma quando viene chiamato in causa è un ottimo giocatore. Inoltre ti vai a cautelare in caso di una partenza eccellente. Incontro Commisso-Nardella? Mi aspetto dei passi in avanti con delle prese di posizione ben definite. Rimandare sarebbe una beffa per i tifosi viola e soprattutto Rocco ha bisogno di risposte certe. La determinazione del Presidente di costruire la nuova casa della Fiorentina c’è.