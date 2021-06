M.Orlando: “Gattuso garanzia di Commisso. Squadra da immaginare senza Ribery”

L'ex difensore viola dice la sua sui temi più caldi che interessano da vicino il mondo Fiorentina, a partire da Gattuso e Ribery

“Che Gattuso abbia accettato l'incarico dà un segnale positivo, di garanzia. A Firenze serviva un allenatore che potesse andare d'accordo col patron, su tutta la linea. Ribery? Si sente ancora in grado di fare bene, la Fiorentina però non può che proporgli un ridimensionamento del contratto. Non sarebbe strano pensare ad una squadra senza l'ex Bayern. Vlahovic? La società riparta da lui, farei di tutto per rinnovargli il contratto. Kokorin? Non credo possa adattarsi alla Serie A, al netto dei problemi fisici. A centrocampo mi piacerebbe Sergio Oliveira: perfetto Gattuso e il campionato italiano”.