Luppi: “Non è cambiato nulla dall’arrivo di Prandelli”

Gianluca Luppi, ex giocatore viola, ha rilasciato un’intervista esclusiva a TMW. Nel corso di questa, l’ex difensore, ha avuto modo di parlare anche della situazione in casa Fiorentina. Di seguito vi proponiamo il passaggio sulla squadra viola:

Non è cambiato nulla dall’arrivo di Prandelli, è sempre una squadra altalenante. Fa fatica a far gol al di là della vittoria con la Juve, vedo una certa mancanza di continuità . Dalla decima posizione in giù rischiano tutti