Drago (ex ct Crotone): “Fiorentina costruita per il 3-5-2. Cambiare in corsa non è facile”

L’ex tecnico del Crotone, Massimo Drago, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare della sfida in programma al Franchi, sabato ore 20:45, tra i rossoblù e la Fiorentina. Queste le sue parole: per analizzare la sfida in programma sabato contro la Fiorentina.

Il Crotone di solito paga le sue incertezze, non si chiude, cerca di fare gioco, ma manca di esperienza necessaria quando si incontrano calciatori forti. Messias? Ragazzo che è arrivato alla ribalta molto tardi, può essere paragonato a un sogno di un bambino quando inizia a giocare a calcio. E’ molto forte nell’uno contro uno. Aveva delle lacune in zona realizzativa, adesso sta migliorando anche sotto questo aspetto. Petriccione? In Serie A sta facendo un po’ di fatica, ma il Crotone ci ha investito molto e ci crede. Fiorentina? Penso sempre che le squadre vadano costruite a giugno con un’impronta tattica. I viola sono stati fatti per proporre un 3-5-2 e cambiare in corsa non è mai facile perché ci vuole il tempo perché i giocatori si mentalizzino e cambiano anche le caratteristiche di un calciatore. Prandelli vuole utilizzare gli esterni d’attacco, ma non riesce ad averli a parte Ribery che però ha bisogno di una certa libertà.