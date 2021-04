Lucchesi: “Pradè è in difficoltà. Dimissioni Prandelli? Non sappiamo la verità”

Fabrizio Lucchesi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare il momento della Fiorentina:

Se non ci fosse voglia mi preoccuperei. Iachini uomo d’esperienza e molto pragmatico. La Fiorentina è molto al di sotto delle aspettative, la reazione è obbligatoria. Prandelli? Mi sembra un po’ strana questa situazione. Lui ha capito che non riusciva ad incidere sulla squadra e si è fatto da parte. Tutti questi discorsi però sono un po’ strani e la verità ancora non la conosciamo con certezza. Problemi nello spogliatoio? Ho sempre pensato che Cesare non avesse forza nello spogliatoio anche a causa della scadenza incombente del suo contratto, idem il direttore sportivo. Pradè lo vedo in difficoltà ma è un grande professionista. Se non piace alla dirigenza lo cambi, ma se lo tiene deve crederci, non tenerlo col contratto in scadenza. Le gradi squadre programmano a 2-3 anni, la Fiorentina non può arrivare a maggio e pianificare la stagione successiva. Quando spendi molto e non ti diverti e magari la piazza ti contesta anche, personaggi come Commisso si stancano. Il futuro della Fiorentina deve ripartire da un concetto semplice: chi fa che cosa. In questo momento a Firenze c’è grande confusione.