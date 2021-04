Polizia Stradale, il commissario va in pensione: al congedo trova Antognoni

C’è modo e modo di andare in pensione. Al commissario della Polizia Stradale Andrea Borghi, in servizio da oltre 39 anni, storico comandante della sottosezione di Firenze nord, poi funzionario della sezione di Firenze, è capitato il regalo più bello che mai avrebbe immaginato di ricevere: entrando in ufficio nel giorno in cui ha lasciato il lavoro ha trovato ad aspettarlo Giancarlo Antognoni, suo idolo incontrastato. Ed è stato il mitico ‘Antonio’ a consegnargli il dono dei colleghi poliziotti. Ovviamente una maglia viola degli anni ‘80. Rigorosamente col numero 10. Una bella storia raccontata da La Nazione.

