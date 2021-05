Lucchesi: “Gattuso candidato ideale per i viola, a Napoli andrà Spalletti”

L'ex dirigente della Fiorentina dice la sua sui movimenti sulle panchine e consiglia alla Fiorentina di optare per Gattuso

"Mourinho è un campione assoluto, ma gli va fatta la squadra. Alla Roma servono giocatori importanti per alzare il livello e lottare per i primi tre posti. Gattuso mi pare difficile resti a Napoli, dove ha comunque ottenuto ottimi risultati. A Napoli forse arriverà Spalletti, un tecnico di primissimo piano. Fiorentina? Può essere il candidato ideale. In Italia aveva Roma e Fiorentina come opzioni, a Firenze potrebbe accendere la piazza, è un trascinatore. Rino fa bene a chiedere voce in capitolo per costruire la squadra, la Fiorentina non ne ha indovinate molte, fin qui".