Schira: “Juve pensa a Giuntoli per il dopo Paratici” E spunta il nome di Lippi

Entrambi i profili sono stati accostati a più riprese alla Fiorentina

Aria di rivoluzione in casa bianconera dopo i risultati a dir poco deludenti di questa stagione. Se è da poco arrivata la conferma di Pirlo per queste ultime tre giornate, scenari diversi potrebbe aprirsi in estate. Sia l'allenatore che il direttore sportivo bianconero Paratici potrebbero, infatti, salutare la squadra di Torino. E in merito a questo arriva il punto dell'esperto di mercato Nicolò Schira, che con un tweet scrive: "Per il post Paratici la Juventus pensa anche a Cristiano Giuntoli (sotto contratto con il Napoli per altri 3 anni): Per la panchina il nome più caldo resta sempre Max Allegri." Il ds partenopeo era stato accostato anche i viola in caso di arrivo di Gennaro Gattuso in panchina.