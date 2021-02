L’opinione: “La Fiorentina deve azzardare. Non mi aspettavo di vederla così in difficoltà”

Intervistato dai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Daniele Ficagna, difensore ritiratosi dal calcio e doppio ex della partita, ha parlato della partita in programma domani fra le due squadre:

Fiorentina? Non mi aspettavo queste difficoltà ma ne verrà fuori: sono annate e il calcio è anche questo. Domani comunque dovrà fare la partita contro lo Spezia. Per quanto riguarda i liguri, spesso e volentieri contro una big come il Milan dai l’anima e sei super concentrato. Un po’ di energie però le perdi e allora tocca al tecnico saper intervenire. Domani sarà una gara diversa, tutta da vedere, ma i viola dovranno azzardare qualcosa. E’ vero che lo Spezia è una bella squadra ma la Fiorentina è la Fiorentina. Saponara? Giocatore di qualità, ha trovato la realtà perfetta per lui