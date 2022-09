Lo Spezia alla ricerca di un nuovo dg: quanti ex viola tra i candidati

Tanti ex viola tra i nomi per il possibile nuovo dg dello Spezia

Riccardo Pecini non è più il dg dello Spezia. Il club allenato da Gotti è alla ricerca di una figura internazionale da affiancare al ds Melissano. Come riportato dal SecoloXIX, ci sarebbero tre ex viola tra i possibili prescelti: Pedro Pereira, Carlos Freitas e Eduardo Macia.