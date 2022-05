Lirola n’est plus là, in Francia lo criticano: “E’ stato una catastrofe”

I tempi del "Free Lirola" sono ben lontani

Non è un periodo facile per l'ex calciatore viola, Pol Lirola . In Francia, infatti, i tifosi dell'OM sono tutt'altro che soddisfatti per le recenti prestazioni offerte dal terzino spagnolo tanto da essere uno dei più criticati dopo l'eliminazione in semifinale ai danni del Feyenord. Per commentare il periodo vissuto da Lirola, in un'intervista a La Provence l'ex calciatore Fabien Laurini ha parlato così del calciatore:

"In semifinale è stato una catastrofe, il che è ricorrente in questa stagione che sta attraversando, sembra un fantasma. In nessun momento è riuscito a dimostrare anche solo il metà del livello mostrato durante la stagione precedente. È Stupefacente. L'anno scorso era in prestito e doveva andare a prendere un contratto all'OM. Si è addormentato sugli allori? Non so, è un professionista. il problema è mentale e non riesce a ritrovare fiducia.". Insomma, i tempi della compagna social dei tifosi francesi per "liberare" Lirola la scorsa estate sono ben lontani...