Liam Gallagher shock su Savic: “Se ti becco sei morto”. Poi le scuse

Volano gli stracci

Continua a lasciare strascichi la gara di Champions League fra Manchester City e Atletico Madrid. In qualche caso, si è andati decisamente oltre. È quel che è successo a Liam Gallagher, cantate degli Oasis e sfegatato tifoso Sky Blues. "Se ti incontro sei morto", ha scritto il cantante in un tweet dedicato all'ex Viola Savic subito dopo la partita e diffuso dal Daily Mail. Già, perché lo scioccante cinguettio è stato cancellato poco dopo. Gallagher ha poi voluto scusarsi con tutti sempre attraverso il suo profilo. "Sono davvero arrabbiato e infastidito con me stesso, sento di aver deluso tutti i miei fan per il mio comportamento stravagante."