Far west dopo Atletico-City, interviene la polizia. Savic perde la testa

Caccia all'uomo di Savic verso alcuni giocatori del Manchester City. Dopo il match del Wanda Metropolitano interviene anche la polizia

Nell'immediato post partita di Atletico Madrid-Manchester City - con lo 0-0 del Wanda Metropolitano a premiare la squadra di Guardiola - la tensione è schizzata alle stelle dopo l'ingresso nel tunnel degli spogliatoi. E' dovuta intervenire anche la polizia per dividere le due compagini, con giocatori e staff coinvolti tra insulti durissimi e non solo. In particolare, riferisce BT Sport, l'ex viola Stefan Savic sarebbe arrivato alle mani con Jack Grealish e Phil Foden: dopo aver tirato i capelli al primo, il montenegrino ha proseguito nella sua personalissima caccia all'uomo anche sull'altro fantasista del City. Una serata di ordinaria follia.