L'ex attaccante viola Ezio Sella è tornato a Lady Radio sulla sconfitta della Fiorentina a San Siro contro l'Inter: "La partita era iniziata col piede giusto, la Fiorentina non meritava di perdere sabato nonostante sulla carta l'Inter sia una squadra più completa. Dopo un buon mercato i viola possono essere protagonisti e disputare un'ottima stagione, puntando anche a posizioni importanti". Sul possibile arrivo di Piatek, Sella non mostra entusiasmo: "Ho grossi dubbi, non è riuscito mai a confermarsi e dopo meno di un anno ad alti livelli è sparito. E' un classic attaccante di finalizzazione, senza gol diventa inutile. Se la Fiorentina vuole prendere un altro attaccante che punti su un giovane che non sappia solo segnare ma aiuti la squadra".